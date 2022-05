Rettore, l’ex truccatore sbotta contro lei: “Mi ha licenziato dopo 35 anni, ecco perché” (Di martedì 10 maggio 2022) Un mese fa Donatella Rettore è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve dove ne ha avuta una per tutti. Ha parlato anche di Gennaro Marchese, suo storico truccatore, che ha iniziato a lavorare per lei dal lontano 1988. Gennaro Marchese è stato però al suo fianco fino a quest’anno quando, tre giorni prima del Festival di Sanremo, Rettore ha deciso di licenziarlo per assumerne un altro. “Durante l’intervista rilasciata nel programma ‘Belve’, Rettore ha dichiarato che il suo make-up artist non c’era più, quasi come se fossi morto. In molti mi hanno chiamato tra cui la Fagnani, per scusarsi per come ero stato trattato. Lei è stata molto carina con me”. Le dichiarazioni di Marchese, che andranno in onda domani sera 11 maggio su Cusano Italia Tv (264 del digitale terrestre), continuano così. “La Rettore ha ... Leggi su biccy (Di martedì 10 maggio 2022) Un mese fa Donatellaè stata ospite di Francesca Fagnani a Belve dove ne ha avuta una per tutti. Ha parlato anche di Gennaro Marchese, suo storico, che ha iniziato a lavorare per lei dal lontano 1988. Gennaro Marchese è stato però al suo fianco fino a quest’anno quando, tre giorni prima del Festival di Sanremo,ha deciso di licenziarlo per assumerne un altro. “Durante l’intervista rilasciata nel programma ‘Belve’,ha dichiarato che il suo make-up artist non c’era più, quasi come se fossi morto. In molti mi hanno chiamato tra cui la Fagnani, per scusarsi per come ero stato trattato. Lei è stata molto carina con me”. Le dichiarazioni di Marchese, che andranno in onda domani sera 11 maggio su Cusano Italia Tv (264 del digitale terrestre), continuano così. “Laha ...

Advertising

carloranier : Concorso farsa per l’ex presidente del Parco d’Aspromonte, il rettore diceva: «Attenzione, così ci arrestano» - fisco24_info : Palermo, Lagalla: 'Io il candidato di Cuffaro e Dell'Utri? Macchina del fango...': (Adnkronos) - A chi continua a d… - FerranteViola : RT @Massimi06250625: In Sicilia il centrodestra trova finalmente l'accordo: siglata la pace a Palermo - sarà l'ex rettore Roberto Lagalla i… - Massimi06250625 : In Sicilia il centrodestra trova finalmente l'accordo: siglata la pace a Palermo - sarà l'ex rettore Roberto Lagall… - Lisa02595380 : Secondo me ha ragione @matteorenzi. Renzi frena su Lagalla per le Comunali a Palermo: Renzi: 'Se il centrodestra è… -

Dai Lions Club Salebrum e Grosseto Host un defibrillatore in memoria di Lorenzo Guidi La donazione è stata fatta in memoria di Lorenzo Guidi, ex ... che ha esortato i ragazzi a cogliere l'occasione di questo momento per ... il rettore del Seminario stesso, don Gian Paolo Marchetti; il ... Boccia insulta: " Destraccia ". E scoppia la polemica Si tratta di una dinamica che, come spiega l'ex presidente del ... La sinistra, da anni, usa "l'offesa sistematica e priva di ...una 'destraccià a Palermo dove sosteniamo una persona come il già rettore ... Biccy La donazione è stata fatta in memoria di Lorenzo Guidi,... che ha esortato i ragazzi a cogliere'occasione di questo momento per ... ildel Seminario stesso, don Gian Paolo Marchetti; il ...Si tratta di una dinamica che, come spiegapresidente del ... La sinistra, da anni, usa "'offesa sistematica e priva di ...una 'destraccià a Palermo dove sosteniamo una persona come il già... Rettore, l'ex truccatore sbotta contro lei: "Mi ha licenziato ecco perché"