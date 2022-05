Reportage sui rapporti Italia – USA in primo piano su “Fuori dal Coro” (Di martedì 10 maggio 2022) Nella puntata del 10 maggio si parlerà anche delle difficoltà delle industrie Made in Italy e della campagna vaccinale per la quarta dose Mediaset – Fuori dal Coro –Nel giorno della visita del Premier Mario Draghi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, un Reportage esclusivo sui rapporti tra Italia e USA sarà al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, in onda domani, ?martedì 10 maggio, in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata, ampio spazio alle conseguenze economiche del conflitto tra Russia e Ucraina: in particolare, un’inchiesta sull’aumento dei profitti di alcune industrie americane operanti nel settore del gas e un viaggio nelle aziende Italiane, ... Leggi su lopinionista (Di martedì 10 maggio 2022) Nella puntata del 10 maggio si parlerà anche delle difficoltà delle industrie Made in Italy e della campagna vaccinale per la quarta dose Mediaset –dal–Nel giorno della visita del Premier Mario Draghi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, unesclusivo suitrae USA sarà al centro del nuovo appuntamento con “dal”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, in onda domani, ?martedì 10 maggio, in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata, ampio spazio alle conseguenze economiche del conflitto tra Russia e Ucraina: in particolare, un’inchiesta sull’aumento dei profitti di alcune industrie americane operanti nel settore del gas e un viaggio nelle aziendene, ...

