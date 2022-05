Renzi e i giochi della finanza globale: "La guerra non conviene neanche agli Usa" (Di martedì 10 maggio 2022) Torna a parlare Matteo Renzi, e lo fa fornendo la sua visione della guerra tra Mosca e Kiev. Nella trasmissione l'Aria Che Tira, andata in onda su La7 nella mattinata di martedì 10 maggio, il leader di Italia Viva si è espresso sulle ultime vicende internazionali. La conduttrice Myrta Merlino, infatti, gli ha domandato se esiste una spaccatura tra Unione Europea e Biden sui provvedimenti da attuare nel conflitto. A chi conviene combattere ancora? “Né all'Europa, né agli Stati Uniti. Ciò che sta accadendo a livello geopolitico, con l'uscita delle banche russe dal sistema Swift, è l'inizio della fine della leadership esclusiva americana nel settore finanziario. Secondo me è in atto uno spostamento verso Oriente di alcune tra le più importanti funzioni finanziarie”. ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Torna a parlare Matteo, e lo fa fornendo la sua visionetra Mosca e Kiev. Nella trasmissione l'Aria Che Tira, andata in onda su La7 nella mattinata di martedì 10 maggio, il leader di Italia Viva si è espresso sulle ultime vicende internazionali. La conduttrice Myrta Merlino, infatti, gli ha domandato se esiste una spaccatura tra Unione Europea e Biden sui provvedimenti da attuare nel conflitto. A chicombattere ancora? “Né all'Europa, néStati Uniti. Ciò che sta accadendo a livello geopolitico, con l'uscita delle banche russe dal sistema Swift, è l'iniziofineleadership esclusiva americana nel settore finanziario. Secondo me è in atto uno spostamento verso Oriente di alcune tra le più importanti funzioni finanziarie”. ...

