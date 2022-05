Regione, Pellegrino (Iv): “Presentata proposta di legge sul “Turismo Itinerante” (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Turismo Itinerante legato a caravan e autocaravan, che fa registrare in Italia ricavi per circa 3 miliardi di euro l’anno, in Campania è poco diffuso a causa dell’esiguo numero delle aree di sosta presenti sul Territorio. Il ‘Turismo all’aria aperta’ è sempre più gettonato in quanto consente ai viaggiatori di vivere in maniera ravvicinata le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, il patrimonio culturale e artistico, le tradizioni locali e le produzioni enogastronomiche dei luoghi che si intendono conoscere. “La vacanza Itinerante rappresenta un’imperdibile opportunità di crescita per il comparto turistico della Regione Campania che senza alcun dubbio è tra le mete più attraenti. Si tratta, inoltre, di una forma di Turismo sostenibile in perfetta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIllegato a caravan e autocaravan, che fa registrare in Italia ricavi per circa 3 miliardi di euro l’anno, in Campania è poco diffuso a causa dell’esiguo numero delle aree di sosta presenti sul Territorio. Il ‘all’aria aperta’ è sempre più gettonato in quanto consente ai viaggiatori di vivere in maniera ravvicinata le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, il patrimonio culturale e artistico, le tradizioni locali e le produzioni enogastronomiche dei luoghi che si intendono conoscere. “La vacanzarappresenta un’imperdibile opportunità di crescita per il comparto turistico dellaCampania che senza alcun dubbio è tra le mete più attraenti. Si tratta, inoltre, di una forma disostenibile in perfetta ...

