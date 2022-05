"Razionamento dei combustibili", il piano dell'Europa: catastrofe per l'Italia, cosa accadrà al Paese (Di martedì 10 maggio 2022) Come ripetuto ieri anche dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, «se le forniture di gas non saranno interrotte nei prossimi sei mesi, avremo un inverno tranquillo. Se si dovessero interrompere prima, arrivare all'inverno con gli stoccaggi vuoti sarebbe un problema». E visto che l'ipotesi di improvviso taglio alle forniture non è così peregrino, ecco che la Ue ha già studiato le contromisure nel caso in cui lo zar decidesse di chiudere i rubinetti del gas da un giorno all'altro. Bruxelles sta studiando il Razionamento dei combustibili, ossia la redistribuzione dei contraccolpi dovuti alla mancanza di gas su tutti gli Stati membri. Per capirci si tratta di un piano di risparmio energetico e di "solidarietà" che dovrebbe essere approvato il prossimo 18 maggio e che il quotidiano spagnolo El ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Come ripetuto ieri anche dal ministroa Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, «se le forniture di gas non saranno interrotte nei prossimi sei mesi, avremo un inverno tranquillo. Se si dovessero interrompere prima, arrivare all'inverno con gli stoccaggi vuoti sarebbe un problema». E visto che l'ipotesi di improvviso taglio alle forniture non è così peregrino, ecco che la Ue ha già studiato le contromisure nel caso in cui lo zar decidesse di chiudere i rubinetti del gas da un giorno all'altro. Bruxelles sta studiando ildei, ossia la redistribuzione dei contraccolpi dovuti alla mancanza di gas su tutti gli Stati membri. Per capirci si tratta di undi risparmio energetico e di "solidarietà" che dovrebbe essere approvato il prossimo 18 maggio e che il quotidiano spagnolo El ...

