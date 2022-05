Rai 2 avrà il suo “Festivalbar”: Stefano de Martino e Andrea Delogu al timone (Di martedì 10 maggio 2022) Una anticipazioni di Giuseppe Candela su Dagospia anticipa quello che vedremo su Rai 2 questa estate. Che cosa? Uno show musicale che, a detta del giornalista, dovrebbe ricordare molto Festivalbar. A condurre il programma due volti molto amati della rete. Andrea Delogu, che quest’anno ha accesso la seconda serata con il suo Tonica e Stefano de Martino che ha fatto di nuovo molto bene con Stasera tutto è possibile. Se questo inverno i due si sono dati il cambio, con una staffetta tra prima e seconda serata, in estate invece saranno l’uno di fianco all’altro, stando alle anticipazioni di Dagospia. E visto che Andrea Delogu ha già commentato sui social l’articolo in questione, possiamo pensare che Candela abbia fatto centro e che lo show musicale targato Rai 2 si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 10 maggio 2022) Una anticipazioni di Giuseppe Candela su Dagospia anticipa quello che vedremo su Rai 2 questa estate. Che cosa? Uno show musicale che, a detta del giornalista, dovrebbe ricordare molto. A condurre il programma due volti molto amati della rete., che quest’anno ha accesso la seconda serata con il suo Tonica edeche ha fatto di nuovo molto bene con Stasera tutto è possibile. Se questo inverno i due si sono dati il cambio, con una staffetta tra prima e seconda serata, in estate invece saranno l’uno di fianco all’altro, stando alle anticipazioni di Dagospia. E visto cheha già commentato sui social l’articolo in questione, possiamo pensare che Candela abbia fatto centro e che lo show musicale targato Rai 2 si ...

