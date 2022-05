Raggi porta l’inceneritore di Roma in tribunale. La Lombardi si mette di traverso. Ennesima incredibile svolta dell’assessora regionale del M5S (Di martedì 10 maggio 2022) Se con l’inceneritore Roberto Gualtieri sperava di risolvere il problema dell’immondizia a Roma e ricevere il plauso unanime di tutti, allora si è sbagliato di grosso. Già perché dopo le prime e furibonde polemiche politiche – in parte anche interne alla sua stessa maggioranza –, poi l’inizio della ‘guerra dei comitati’, ora il Campidoglio rischia di finire nel mirino di due nuove iniziative del Movimento 5 Stelle che però, in modo davvero incredibile, si spacca. Sulla proposta di realizzare un inceneritore a Roma, il Campidoglio rischia di finire nel mirino di due nuove iniziative del M5S La prima di queste due operazioni è una raccolta firme per una petizione in cui si chiede al sindaco Pd di fare marcia indietro sul mega impianto che manderà in fumo l’immondizia Romana e pure le politiche green. Più ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Se conRoberto Gualtieri sperava di risolvere il problema dell’immondizia ae ricevere il plauso unanime di tutti, allora si è sbagliato di grosso. Già perché dopo le prime e furibonde polemiche politiche – in parte anche interne alla sua stessa maggioranza –, poi l’inizio della ‘guerra dei comitati’, ora il Campidoglio rischia di finire nel mirino di due nuove iniziative del Movimento 5 Stelle che però, in modo davvero, si spacca. Sulla proposta di realizzare un inceneritore a, il Campidoglio rischia di finire nel mirino di due nuove iniziative del M5S La prima di queste due operazioni è una raccolta firme per una petizione in cui si chiede al sindaco Pd di fare marcia indietro sul mega impianto che manderà in fumo l’immondiziana e pure le politiche green. Più ...

