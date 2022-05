Quirinale: Mattarella riceve delegazione Croce rossa italiana (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale una delegazione della Croce rossa italiana guidata dal presidente nazionale, Francesco Rocca, in occasione della Giornata Mondiale della Croce rossa. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha incontrato nel pomeriggio alunadellaguidata dal presidente nazionale, Francesco Rocca, in occasione della Giornata Mondiale della

Advertising

Quirinale : il Presidente #Mattarella ha deposto una corona in via Caetani sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovament… - EP_President : Il Presidente #Mattarella è una delle voci più autorevoli in Europa. I suoi appelli per un’???? più giusta e forte, r… - Quirinale : #PrimoMaggio, #Mattarella: Premessa di tutto è la sicurezza sul #lavoro. È una battaglia che viene da lontano. L’in… - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella riceve delegazione Croce rossa italiana - - ClaudiaBruno00 : RT @Quirinale: #Mattarella: pensando agli ucraini mi sono venute in mente – come alla senatrice Liliana Segre - le parole: “Una mattina mi… -