Quanto costa andare a convivere?

(Di martedì 10 maggio 2022) Secondoriportato dalla legge 76/2016, all’articolo 1, comma 36, con convivenza (tradizionale o di fatto) si intende la situazione posta in essere quando abitano nella stessa casa “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile“. Il legame affettivo è la condizione senza la quale i due conviventi non possono richiedere al Comune di residenza di formalizzare la propria situazione mediante un certificato che l’attesti. Per le coppie, dunque, l’inizio della convivenza rappresenta un momento di grande entusiasmo ma anche di importanti valutazioni. Come quelle relative agli aspetti economici-finanziari che un tale passo sottende. La prima casa e la polizza sul mutuo La prima spesa da considerare (ed ...