Quanto conta l’Europa? Enrico Lucci lo chiede ai politici alla festa dell’UE (Di martedì 10 maggio 2022) Ma l’Europa Quanto conta? Enrico Lucci lo chiede ai politici – e non solo – durante la giornata in cui si festeggia L’UE. Questa sera nel nuovo appuntamento di Striscia la Notizia. l’Europa, Quanto conta? Le domande di Enrico Lucci Quanto conta l’Europa? Ed è vero che, come dicono i maligni, è al servizio degli Stati Uniti? Enrico Lucci lo ha chiesto agli ospiti presenti alla festa dell’Europa che si è celebrata ieri a Roma. «Il problema dell’Europa è che non ha un peso politico autonomo». Sostiene Dino Giarrusso dei 5 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Maloai– e non solo – durante la giornata in cui si festeggia L’UE. Questa sera nel nuovo appuntamento di Striscia la Notizia.? Le domande di? Ed è vero che, come dicono i maligni, è al servizio degli Stati Uniti?lo ha chiesto agli ospiti presentidelche si è celebrata ieri a Roma. «Il problema delè che non ha un peso politico autonomo». Sostiene Dino Giarrusso dei 5 ...

