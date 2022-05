“Putin pronto a proseguire la guerra” | prevede l’intelligence Usa E la Bielorussa minaccia la Nato

(Di martedì 10 maggio 2022) Il presidente russo Vladimirsi sta preparando ad un “conflitto prolungato” in Ucraina, con il rischio che adotti “misure drastiche” e “imprevedibili”. Le previsioni sono di Avril Haines, capo del direttorato nazionale delamericana, intervenuta oggi davanti alla commissione difesa del Se. Dato che «sia Russia che Ucraina ritengono di poter continuare a fare progressi militarmente, non vediamo una via di negoziato attuabile, almeno a breve termine», ha affermato Haines, in dichiarazioni riprese dal Guardian. «si prepara a un conflitto prolungato in Ucraina» «Riteniamo chesi prepari ad un conflitto prolungato in Ucraina, durante il quale intende sempre raggiungere obiettivi oltre il Donbass. Pensiamo che gli obiettivi strategici dinon siano ...

Adnkronos

Il fantoccio diha schierato le forze speciali al confine con l'Ucraina per aumentare la pressione su Kiev e distrarre forze dal Donbass . L'esercito bielorusso èa combattere e sarà in grado di ...Oltre alle armi già spedite a Kiev, Draghi èad ampliarne lo spettro, i nserendo tra il ... Le dichiarazioni didalla Piazza Rossa sono state meno dure del previsto. Come sottolineato da ... Ucraina-Russia, 007 Usa: "Putin pronto a lungo conflitto" Lo riferisce l'agenzia BelTA. Lukashenko ha sottolineato che l'armamento che oggi possiede l'esercito bielorusso consente al Paese di mantenere la sua capacità difensiva.Guerra in Ucraina: il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, ha dichiarato che l’adesione di Kiev all’UE si è trasformata in una “questione di guerra o di pace in Europa” Guerra in Ucraina, Kuleba: ...