Putin, obiettivo Transnistria? L'intelligence Usa: «La guerra sarà lunga, lo zar punta a sfiancare l'Occidente» (Di martedì 10 maggio 2022) Vladimir Putin non si fermerà al Donbass ma porterà la guerra fino in Transnistria, la regione separatista della Moldova dove sono già stanziate truppe russe, per creare un... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 10 maggio 2022) Vladimirnon si fermerà al Donbass ma porterà lafino in, la regione separatista della Moldova dove sono già stanziate truppe russe, per creare un...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Si è offerta la disponibilità del Santo Padre di andare a Mosca, di incontrare personalmente Putin, aspe… - Piu_Europa : Il Presidente del Parlamento russo invita i paesi membri a uscire dall’Ue per mantenere ‘la sovranità’ in vista del… - umanistranieri : Gli Stati Uniti mentalmente sono già in guerra contro la Russia, e l'Ucraina è il fronte: il loro obiettivo è la ca… - Cinquantenni : @zazoomblog e' il momento di mettere fine alla 'macelleria' in #Ucraina parole pronunciate da #Draghi nel confronto… - MassimoMainard1 : Crimea, Donbas, Transnistria..e se il vero obiettivo di #Putin fosse 'devi conquistare 18 territori ed occupare ci… -