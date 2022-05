Putin, il discorso alla Piazza Rossa e il precedente del 16 febbraio: perché il mondo teme il peggio (Di martedì 10 maggio 2022) Vladimir Putin l'ha mandato forte e chiaro il messaggio alla Nato, ma non quello si immaginavano tutti. In occasione dell'attesissima parata del 9 maggio, il giorno in cui l'Armata Rossa sconfisse la Germania nazista nella Grande Guerra Patriottica, tutto il mondo aspettava col fiato sospeso il discorso col quale, secondo le informazioni diffuse dai media occidentali, il presidente russo avrebbe dichiarato la "guerra totale" all'Ucraina, o la mobilitazione generale per sopperire alle tante perdite sul campo, o una nuova minaccia nucleare. Invece, Putin ha scelto un profilo basso, bassissimo. Quasi da paciere. Subito dopo i rintocchi dell'orologio della Torre Spasskaya sulla Piazza Rossa, Putin ha esordito elogiando la difesa della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Vladimirl'ha mandato forte e chiaro il messaggioNato, ma non quello si immaginavano tutti. In occasione dell'attesissima parata del 9 maggio, il giorno in cui l'Armatasconfisse la Germania nazista nella Grande Guerra Patriottica, tutto ilaspettava col fiato sospeso ilcol quale, secondo le informazioni diffuse dai media occidentali, il presidente russo avrebbe dichiarato la "guerra totale" all'Ucraina, o la mobilitazione generale per sopperire alle tante perdite sul campo, o una nuova minaccia nucleare. Invece,ha scelto un profilo basso, bassissimo. Quasi da paciere. Subito dopo i rintocchi dell'orologio della Torre Spasskaya sullaha esordito elogiando la difesa della ...

