Pulitzer al Washington Post per la copertura degli avvenimenti a Capitol Hill (Di martedì 10 maggio 2022) Il Washington Post ha vinto l'importantissimo Premio Pulitzer per il giornalismo di servizio pubblico. La celebre testata americana si è aggiudicata il riconoscimento grazie alla copertura offerta durante l'insurrezione del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti. E' seguita poi una menzione speciale "ai giornalisti ucraini", per il loro lavoro svolto in Patria durante il conflitto. Riconosciuto "il loro coraggio, resistenza ed impegno, nel coprire l'invasione russa in corso", partita all'inizio di quest'anno. Lo scorso agosto, il consiglio del Pulitzer aveva concesso una citazione speciale ai giornalisti afgani, che rischiavano la loro incolumità per contribuire a produrre notizie ed immagini dal loro stesso paese, dilaniato dalla guerra. Il Pulizter è stato assegnato anche ...

