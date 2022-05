Pulitzer 2022, al Washington Post la medaglia d'oro - Al New York Times altri tre premi (Di martedì 10 maggio 2022) Tengono banco le inchieste su sanità, sicurezza, ambiente e il conflitto in Ucraina. Menzione d'onore per il coraggio dimostrato dai giornalisti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 10 maggio 2022) Tengono banco le inchieste su sanità, sicurezza, ambiente e il conflitto in Ucraina. Menzione d'onore per il coraggio dimostrato dai giornalisti ...

Advertising

Corriere : Premio Pulitzer 2022, premiati Joshua Cohen e i giornalisti ucraini - Agenzia_Italia : Più che il lavoro individuale, le firme, le “prime donne”, le personalità, il merito riconosciuto del fare informaz… - VivianaCalabria : RT @codice_edizioni: Oggi festeggiamo! Ieri sera Joshua Cohen ha vinto il Premio Pulitzer 2022 per la Narrativa, con il suo libro The Netan… - fisco24_info : Premio Pulitzer, Joshua Cohen vince per la narrativa: Con 'The Netanyahus' che uscirà in Italia il 7 settembre - AnonimoQuadraro : RT @fumettologica: Il fumetto che ha vinto un premio Pulitzer 2022. -