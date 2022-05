Proroga smart working al 31 agosto: per quali aziende e per quali lavoratori (Di martedì 10 maggio 2022) Proroga smart working: ancora un’altra scadenza prevista per alcune categorie di lavoratori che potranno usufruire di questo tipo di agevolazione fino al termine dell’estate. Proroga smart working al 31 agosto Lo smart working è stato Prorogato con un emendamento in Commissione Affari Sociali al cosiddetto “decreto Covid riaperture”. Il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare in via telematica, al ministero del Lavoro i soli «nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile», e non tutti i Pdf degli accordi individuali sottoscritti con i singoli lavoratori (che comunque l’azienda dovrà conservare). La nuova ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 10 maggio 2022): ancora un’altra scadenza prevista per alcune categorie diche potranno usufruire di questo tipo di agevolazione fino al termine dell’estate.al 31Loè statoto con un emendamento in Commissione Affari Sociali al cosiddetto “decreto Covid riaperture”. Il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare in via telematica, al ministero del Lavoro i soli «nominativi deie la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile», e non tutti i Pdf degli accordi individuali sottoscritti con i singoli(che comunque l’azienda dovrà conservare). La nuova ...

