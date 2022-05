Produzione manifatturiera lombarda conferma buoni risultati, stentano però le piccole imprese (Di martedì 10 maggio 2022) La domanda rimane sostenuta, ma si addensano preoccupazioni per la capacità produttiva legate a materie prime e prezzi energia La Produzione industriale lombarda nel primo trimestre 2022 riduce l’intensità della crescita congiunturale registrando un +1,8% rispetto al trimestre precedente. La variazione tendenziale, ora non più falsata dai risultati del 2020 legati al lockdown e alle forti contrazioni della domanda, è pari a +11,2%. Questo risultato positivo è diffuso a quasi tutti i settori con l’eccezione dei mezzi di trasporto che registrano un live calo tendenziale (-0,1%). Fanno ancora da traino al recupero produttivo gli ordini esteri cresciuti del 4,0% rispetto al trimestre precedente. Positiva anche la domanda interna (+2,7%), ma l’intensità della crescita si riduce. risultati positivi anche per le aziende ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 10 maggio 2022) La domanda rimane sostenuta, ma si addensano preoccupazioni per la capacità produttiva legate a materie prime e prezzi energia Laindustrialenel primo trimestre 2022 riduce l’intensità della crescita congiunturale registrando un +1,8% rispetto al trimestre precedente. La variazione tendenziale, ora non più falsata daidel 2020 legati al lockdown e alle forti contrazioni della domanda, è pari a +11,2%. Questo risultato positivo è diffuso a quasi tutti i settori con l’eccezione dei mezzi di trasporto che registrano un live calo tendenziale (-0,1%). Fanno ancora da traino al recupero produttivo gli ordini esteri cresciuti del 4,0% rispetto al trimestre precedente. Positiva anche la domanda interna (+2,7%), ma l’intensità della crescita si riduce.positivi anche per le aziende ...

