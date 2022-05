Prodotti caseari in cattivo stato e lavoratori in nero: sospesa attività in centro (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella serata di Sabato scorso, i Carabinieri della Compagnia di Benevento, del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro e del N.A.S. di Salerno, all’esito dei controlli, hanno proceduto ad elevare sanzione amministrativa per l’importo complessivo di 14.000 Euro ad un’attività commerciale del centro cittadino, dove veniva riscontrata la presenza di lavoratori in nero. Inoltre, venivano sequestrati circa 30 Kg di Prodotti caseari in cattivo stato di conservazione e privi di etichettatura o di altra informazione utile alla loro rintracciabilità, elevando sanzione pari a 1.500 Euro. Veniva quindi disposta la sospensione dell’attività commerciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella serata di Sabato scorso, i Carabinieri della Compagnia di Benevento, del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro e del N.A.S. di Salerno, all’esito dei controlli, hanno proceduto ad elevare sanzione amministrativa per l’importo complessivo di 14.000 Euro ad un’commerciale delcittadino, dove veniva riscontrata la presenza diin. Inoltre, venivano sequestrati circa 30 Kg diindi conservazione e privi di etichettatura o di altra informazione utile alla loro rintracciabilità, elevando sanzione pari a 1.500 Euro. Veniva quindi disposta la sospensione dell’commerciale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

