Probabili formazioni Sampdoria-Fiorentina: trentasettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Fiorentina, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Appuntamento lunedì 16 maggio alle ore 18.30 al Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le Probabili formazioni Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Vieira, Rincon, Sabiri; Caputo Ballottaggi: Indisponibili: Gabbiadini, Sensi Squalificati: – Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Ikone, Cabral, ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Ledi, match valido per ladi. Appuntamento lunedì 16 maggio alle ore 18.30 al Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le(4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Vieira, Rincon, Sabiri; Caputo Ballottaggi: Indisponibili: Gabbiadini, Sensi Squalificati: –(4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Ikone, Cabral, ...

