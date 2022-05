Probabili formazioni Roma-Venezia, trentasettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Roma-Venezia, match valido per la trentasettesima giornata della Serie A 2021/2022. I giallorossi inseguono ancora il sogno di giocare in Europa il prossimo anno, anche se avranno anche la possibilità di farlo attraverso la vittoria della Conference League. Contrariamente, il Venezia ha disperato bisogno di punti per non retrocedere, anche se la matematica è vicinissima a condannarla. Chi vincerà? Si parte alle ore 20:45 di sabato 14 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici per l’incontro. QUI Roma – Abraham guida l’attacco di Mourinho, con alle spalle Pellegrini e Zaniolo. QUI Venezia – Soncin schiera ancora Henry in avanti, con lui potrebbe ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Ledi, match valido per ladella. I giallorossi inseguono ancora il sogno di giocare in Europa il prossimo anno, anche se avranno anche la possibilità di farlo attraverso la vittoria della Conference League. Contrariamente, ilha disperato bisogno di punti per non retrocedere, anche se la matematica è vicinissima a condannarla. Chi vincerà? Si parte alle ore 20:45 di sabato 14 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici per l’incontro. QUI– Abraham guida l’attacco di Mourinho, con alle spalle Pellegrini e Zaniolo. QUI– Soncin schiera ancora Henry in avanti, con lui potrebbe ...

