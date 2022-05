Prevenire i crimini con l’IA si può Severino spiega come

Leggi su formiche

(Di martedì 10 maggio 2022) Il tema del ricorso ad algoritmi nelle strategie di prevenzione dei reati sta progressivamente conquistando una posizione di primario rilievo. L’interesse nasce dallo sviluppo di innovativi software che, grazie allo sfruttamento del patrimonio informativo offerto da innumerevoli quantità di dati, sono in grado di fornire con estrema velocità ed elevati livelli di affidabilità degli output che si rivelano assai utili perla commissione di reati. Il primo versante (…) è quello del settore privato in cui assistiamo alla crescente tendenza, da parte delle imprese, a far ricorso a software nelle attività di valutazione e gestione del rischio-reato. Si tratta dell’implementazione di innovativi software di intelligenza artificiale per processare migliaia di dati interni ed esterni all’azienda in modo da individuare segnali di allarme e ogni possibile red flag di ...