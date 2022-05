Presidenzialismo, la sinistra blocca la riforma. Meloni: «Hanno vinto i giochi di palazzo» (Di martedì 10 maggio 2022) Presidenzialismo, addio. Ancora una volta. Le barricate ideologiche a Montecitorio sono più forti delle battaglie per l’interesse comune. L’appello di Giorgia Meloni del primo pomeriggio sul Presidenzialismo (adesso non ci sono alibi, vediamo chi vuole dialogare e chi scappa) non viene raccolto dall’Aula. Che, poco dopo le 17,30 approva l’emendamento ad hoc che sopprime l’articolo uno della proposta di legge di Fratelli d’Italia che prevedeva l’elezione diretta del capo dello Stato. Con 236 voti a favore, 204 contrari e 19 astenuti. A votare contro Pd, 5Stelle, Leu e gli ex grillini di Alternative. Le astensioni vengono dal partito di Renzi. Presidenzialismo, la Camera boccia la proposta di FdI Ettore Rosato, presidente di turno, al termine delle votazioni spiega che la proposta “si intende interamente ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022), addio. Ancora una volta. Le barricate ideologiche a Montecitorio sono più forti delle battaglie per l’interesse comune. L’appello di Giorgiadel primo pomeriggio sul(adesso non ci sono alibi, vediamo chi vuole dialogare e chi scappa) non viene raccolto dall’Aula. Che, poco dopo le 17,30 approva l’emendamento ad hoc che sopprime l’articolo uno della proposta di legge di Fratelli d’Italia che prevedeva l’elezione diretta del capo dello Stato. Con 236 voti a favore, 204 contrari e 19 astenuti. A votare contro Pd, 5Stelle, Leu e gli ex grillini di Alternative. Le astensioni vengono dal partito di Renzi., la Camera boccia la proposta di FdI Ettore Rosato, presidente di turno, al termine delle votazioni spiega che la proposta “si intende interamente ...

