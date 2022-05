Advertising

Agenzia ANSA

... alla crisi umanitaria e alle conseguenze economiche": lo ha scritto su Twitter ilargentino, Alberto Fernández.. "L'ha una preoccupazione centrale per i problemi della sicurezza ......fattori come la mancanza di forza lavoro in Malesia e le condizioni climatiche avverse in... "Chiedo " ha dichiarato ilWidodo " all'industria di olio di palma di essere consapevole ... Presidente Argentina, con Sanchez incontro fruttifero - America Latina El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, afirmó hoy que el presidente Alberto Fernández fue "elegido por el voto popular para tomar el timón en tiempos de tormenta y llevar el país a ...Madrid, 10 may (EFE).- Felipe VI se ha reunido este martes con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en el Palacio de la Zarzuela con motivo de su visita a España en el marco de una gira que ...