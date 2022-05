Premio Strega, Farnesina in retromarcia: l’Istituto italiano di cultura di Mosca torna nella giuria del premio letterario (Di martedì 10 maggio 2022) l’Istituto italiano di cultura di Mosca torna a far parte della giuria del premio Strega. La conferma è arrivata da un comunicato stringato del ministero degli Esteri. La notizia dell’esclusione si era diffusa nella serata di lunedì, soprattutto grazie a un intervento social della slavista Olga Strada, ex direttrice dell’Istituto italiano di cultura moscovita. Secondo quanto ricostruito nelle ore scorse la decisione della Farnesina – legata alle questioni della guerra in Ucraina – era stata quella di sospendere alcune attività dell’Istituto italiano di cultura russo e tra gli effetti ci sarebbe stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022)didia far parte delladel. La conferma è arrivata da un comunicato stringato del ministero degli Esteri. La notizia dell’esclusione si era diffusaserata di lunedì, soprattutto grazie a un intervento social della slavista Olga Strada, ex direttrice deldimoscovita. Secondo quanto ricostruito nelle ore scorse la decisione della– legata alle questioni della guerra in Ucraina – era stata quella di sospendere alcune attività deldirusso e tra gli effetti ci sarebbe stata ...

petergomezblog : Premio Strega, il massimo italianista russo Solonovich escluso dalla giuria per decisione della Farnesina. La slavi… - pisto_gol : Mi sento di chiedere scusa a Evegenij Solonovich, il massimo italianista russo, traduttore di Dante Petrarca e Bell… - NicolaPorro : Dal #PremioStrega alla caccia alle streghe (russe). Se non ci fosse da piangere, verrebbe da ridere: sentite qui ?? - twittingelenaa : RT @vitalbaa: L'Istituto italiano di cultura di Mosca è stato escluso dalla giuria estera del Premio Strega. In attesa di una spiegazione… - pbrex668 : #DiMaio... Rientrata l’esclusione dei giurati russi dal Premio Strega. Mosca potrà votare -