Premier League, via al processo per diffamazione tra le mogli di Rooney e Vardy (Di martedì 10 maggio 2022) A Londra è iniziato il processo per diffamazione tra le mogli di Wayne Rooney e Jamie Vardy, con una delle due che ha pubblicamente denunciato l’altra per aver presumibilmente divulgato storie inventate alla stampa scandalistica. Coleen Rooney ha accusato Rebekah Vardy di aver fatto trapelare storie false che aveva pubblicato sul suo account Instagram, al quotidiano The Sun nell’ottobre 2019. La comapagna dell’attaccante del Leicester ha negato ed ha avviato una causa per diffamazione. La resa dei conti è stata soprannominata in Inghilterra il processo ‘Wagatha Christie’, un gioco di parole sul termine gergale ‘WAG’ che indica le mogli e le fidanzate delle stelle del calcio e il cognome della celebre scrittrice di ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) A Londra è iniziato ilpertra ledi Waynee Jamie, con una delle due che ha pubblicamente denunciato l’altra per aver presumibilmente divulgato storie inventate alla stampa scandalistica. Coleenha accusato Rebekahdi aver fatto trapelare storie false che aveva pubblicato sul suo account Instagram, al quotidiano The Sun nell’ottobre 2019. La comapagna dell’attaccante del Leicester ha negato ed ha avviato una causa per. La resa dei conti è stata soprannominata in Inghilterra il‘Wagatha Christie’, un gioco di parole sul termine gergale ‘WAG’ che indica lee le fidanzate delle stelle del calcio e il cognome della celebre scrittrice di ...

SkySport : Premier League Aston Villa-Liverpool Alle 21.00 Su Sky Sport Football ? Wolves-Man City Mercoledì alle 21.15 Su Sky… - AntoVitiello : Carletto #Ancelotti nella storia Serie A Premier League Ligue1 Bundesliga E oggi anche la Liga - marcoconterio : ?????????? Erling Braut #Haaland sarà il nuovo centravanti del #ManchesterCity. Ha preferito il #MCFC rispetto a tante a… - sportli26181512 : Siviglia: obiettivo in Premier League per l'attacco: Nicolas Pepe, esterno offensivo dell'Arsenal, potrebbe presto… - RedGiorgio81 : Nel 2022, è inconcepibile che in Premier League arbitri ancora un uomo in quelle condizioni fisiche. #Liverpool -