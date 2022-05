Preghiera della sera 10 Maggio 2022: “Donami la forza di saper accettare” (Di martedì 10 maggio 2022) “Donami la forza di saper accettare”. È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 10 maggio 2022) “ladi”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Oggi, in tanti Paesi, si celebra la Festa della mamma. Ricordiamo con affetto le nostre mamme, anche quelle che non… - Pontifex_it : In questo mese dedicato alla Vergine Maria, impariamo da Lei che la #preghiera è la migliore arma della vita cristi… - Pontifex_it : La Parola di Dio ci libera dall’egocentrismo, è capace di purificarci, illuminarci e ricrearci. Mettiamoci allora i… - S_soldato_Maria : @monica603277441 @bertero_g Preghiamo anche per te - CiaoKarol : Oggi, 11 maggio 2022, è la festa della MADONNA DELLO SCOGLIO: #preghiera da recitare??? -