Preghiera del mattino del 10 Maggio 2022: "Manda il Tuo Spirito Consolatore" (Di martedì 10 maggio 2022) Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la Preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

