Preghiamo la Madonna nel mese a lei dedicato ogni giorno con un Santo | 10 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) maggio, coi suoi fiori più belli, nel contesto del periodo pasquale e della risurrezione, è il mese scelto dalla Chiesa per essere dedicato, nel calendario della forma Straordinaria del Rito Romano, alla Beata Vergine Maria. Lei che, col suo "fiat", permise l'Incarnazione del Verbo, e partecipò in maniera del tutto singolare al piano di salvezza L'articolo Preghiamo la Madonna nel mese a lei dedicato ogni giorno con un Santo 10 maggio proviene da La Luce di Maria.

