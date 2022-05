Porti e rinnovabili | la Carfagna porta il governo al sud

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 maggio 2022) Il ministro del Sud Marachiama a raccolta, il 14 e 15 maggio a Sorrento, mezzoper discutere dell'immensa opportunità rappresentata dal Piano di ripresa e resilienza per il Mezzogiorno. Il programma europeo destina alle regioni meridionali 82 miliardi di euro pari al 40% delle risorse territorializzabili e del Fondo complementare. Un pacchetto di risorse che potrebbe, se ben usato, per cambiare la storia del Mezzogiorno d'Italia e renderlo il volano della crescita e dello sviluppo dell'intero paese. Non è impresa semplice. Ma per per cercare di mettere a fattor comune idee e volontà politica la ministraè la promotrice di una due giorni, organizzata con The European House Ambrosetti, dal titolo «Verso Sud - Strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo». ...