Porsche 911 Safari, nel 2023 la sportiva con assetto rialzato (Di martedì 10 maggio 2022) Una sportiva allroad , Porsche 911 Safari sarà presentata col restyling della serie 992 nel 2023 , meno probabilmente entro la fine dell'anno. Riprenderà il concetto della 911 Carrera RS 2.7 Safari ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Unaallroad ,911sarà presentata col restyling della serie 992 nel, meno probabilmente entro la fine dell'anno. Riprenderà il concetto della 911 Carrera RS 2.7...

Advertising

OfferteVG_extra : ?? PLAYMOBIL 70923 Porsche 911 Carrera RS 2.7, Auto Giocattolo per Adulti e Bambini, 5-99 anni ?? Store: Amazon ?? L… - junjokerando : RT @flat6club: RT DiaboloKesta RT @RaghavedraPR: Porsche 911 Turbo @Porsche @christoph_dimke @GordonMercedes9 @gmracingblue @Rinoire @rafik… - Gazzetta_it : Porsche 911 Carrera Gts: la prova in pista a Vallelunga - Gazzetta_it : Porsche 911 Carrera Gts: la prova in pista a Vallelunga - RCModellbauD : NIKKO Radio Control PORSCHE 911 Turbo von 1986 OVP 1:20 Modellauto Modell Auto -