Ponza | sbancamento di terreno e rifiuti a Chiaia di Luna | scatta il sequestro

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 maggio 2022)– I Militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina e della Stazione Carabinieri di, nei giorni scorsi hanno effettuato accertamenti inerenti a diverse criticità in materia ambientale gravanti sull’isola di. In particolare in località “di”, a ridosso di una delle più belle spiagge dell’isola, i militari, congiuntamente alla locale Stazione Carabinieri, accertavano la presenza di un vastodisaldo con relativa asportazione di terre e rocce. Il tutto sarebbe avvenuto in assenza di alcun titolo urbanistico, su due distinte aree di una superficie complessiva di circa 800 mq; le aree suddette sono altresì sottoposte ad elevatissimo rischio geologico e vincolate dal punto di vista paesaggistico. Venivano contestati ...