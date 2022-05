Pomezia | finanziati 4 milioni di euro per la scuola primaria di via Torralba a Martin Pescatore

(Di martedì 10 maggio 2022)– Il Comune disi aggiudica il primo finanziamento per lae l’edilizia scolastica previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 4diper lain via. Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione totale dell’edificio scolastico, con 10 classi, spazio mensa e area per le attività ludico-motorie. Un intervento che interesserà circa 300 studenti e che è solo uno dei progetti presentati dall’Amministrazione per i finanziamenti previsti dal Pnrr in ambito di edilizia scolastica. Negli ultimi quattro anniha ottenuto più di 100dida bandi pubblici ...

