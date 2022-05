Pomeriggio 5 | Floriana Secondi | “Mi sono morti 3 gatti | una strage mentre ero all’Isola” E mostra il suo nuovo cane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) Ospite di5,ha parlato della sua relazione con il compagno Angelo che, in occasione del suo compleanno, le ha organizzato una festa a sorpresa. L’uomo le ha, poi, fatto un regalo speciale: un cucciolo di chihuahua, che la coppia ha chiamato Leon. “Ora mio figlio Domiziano avrà un fratello cagnolino. Il mio compagno mi conosce perfettamente e sa che lo desideravo. Ho perduto trequando ho fatto l’Isola, uno mi è morto in clinica, c‘è stata una”. In studio è presente anche Alessandra Mussolini, che nel video del partyto da Barbara D’Urso, avrebbe voluto vedere più amore tra la coppia. Immediata la risposta di: “Quando sei ragazzino, a 20 anni, stai sempre a smanacciare, a baciare anche davanti a tutti. A 45 anni ...