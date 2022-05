Pnrr, Franco: "Tassello importante ma occorre fare di più'" (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - ''Dobbiamo semplicemente continuare a impegnarci nell'attuazione di tutte le linee del Piano avendo a mente che è un Tassello molto importante ma dura 5 anni''. Gli investimenti sono ''importanti ma soprattutto pubblici. occorre fare molto di più''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso del convegno 'La finanza sostenibile al servizio del Paese: situazione attuale e strategie future'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - ''Dobbiamo semplicemente continuare a impegnarci nell'attuazione di tutte le linee del Piano avendo a mente che è unmoltoma dura 5 anni''. Gli investimenti sono ''importanti ma soprattutto pubblici.molto di più''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Daniele, nel corso del convegno 'La finanza sostenibile al servizio del Paese: situazione attuale e strategie future'.

