Playoff Serie C, Tacchinardi: “Palermo-Triestina? Dico rosanero. Foggia e Pescara…” (Di martedì 10 maggio 2022) In vista dei match di ritorno del primo turno Nazionale dei Playoff di Serie C si è espresso l'ex centrocampista di Juventus e Villareal, Alessio Tacchinardi, che ha detto la sua anche sul Palermo, impegnato contro la Triestina al Renzo Barbera. Leggi su mediagol (Di martedì 10 maggio 2022) In vista dei match di ritorno del primo turno Nazionale deidiC si è espresso l'ex centrocampista di Juventus e Villareal, Alessio, che ha detto la sua anche sul, impegnato contro laal Renzo Barbera.

Advertising

SkySport : Serie B, playoff e playout: squadre partecipanti, regolamento e date #SkySport #SerieB - ascolicalciofc : Dopo 17 anni il Picchio torna a giocarsi i playoff per la Serie A! Grazie Mister, grazie ragazzi! ????… - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - tuttofrosinone : Serie B, tutto pronto per playoff e playout: il programma. Si parte venerdì 13 - LaGazzettaWeb : Dall'Entella una maglia per i suoi 75 anni a Zeman, mister del Foggia. Fair play in vista del ritorno dei playoff d… -