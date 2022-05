Play out Serie B: Fabio Maresca sarà il fischietto di Vicenza-Cosenza (Di martedì 10 maggio 2022) Giovedì 12 maggio prenderanno il via i Play out di Serie B. Vicenza e Cosenza si affronteranno per il primo match del loro doppio confronto. Il fischio d’inizio al ‘Menti’ è previsto alle ore 20:30. A dirigere la gara sarà il sig. Fabio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Alessio Berti di Prato; IV Ufficiale, Manuel Volpi di Arezzo. Al VAR è stato invece designato Maurizio Mariani di Aprilia, all’AVAR Daniele Bindoni di Venezia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Giovedì 12 maggio prenderanno il via iout diB.si affronteranno per il primo match del loro doppio confronto. Il fischio d’inizio al ‘Menti’ è previsto alle ore 20:30. A dirigere la garail sig.di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Alessio Berti di Prato; IV Ufficiale, Manuel Volpi di Arezzo. Al VAR è stato invece designato Maurizio Mariani di Aprilia, all’AVAR Daniele Bindoni di Venezia. SportFace.

