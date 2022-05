Più di mille negozi chiusi nel centro di Roma. Campidoglio inerme davanti alla crisi (Di martedì 10 maggio 2022) Cambia con sempre più rapidità il volto storico di Roma. Al posto delle botteghe, degli artigiani, dei negozi a marchio noto, della ristorazione di livello, arrivano franchising il cui unico obiettivo è quello di vendere sottocosto ad un pubblico spesso giovane, che rincorre più lo sconto che la qualità oppure finti outlet o ancora esercizi che si «spacciano» per alimentari, ma che vendono cibi surgelati o precotti. È così che le serrande di marchi conosciuti, costretti invece ad arrendersi alla crisi, alla pandemia, alla mancanza per oltre due anni di turisti, si abbassano una ad un una ed è un rincorrersi di vendesi e di affittasi che non conosce battute di arresto. Di fronte a privati costretti ad arrendersi l'Amministrazione si dichiara il più delle volte impotente: niente eventi ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Cambia con sempre più rapidità il volto storico di. Al posto delle botteghe, degli artigiani, deia marchio noto, della ristorazione di livello, arrivano franchising il cui unico obiettivo è quello di vendere sottocosto ad un pubblico spesso giovane, che rincorre più lo sconto che la qualità oppure finti outlet o ancora esercizi che si «spacciano» per alimentari, ma che vendono cibi surgelati o precotti. È così che le serrande di marchi conosciuti, costretti invece ad arrendersipandemia,mancanza per oltre due anni di turisti, si abbassano una ad un una ed è un rincorrersi di vendesi e di affittasi che non conosce battute di arresto. Di fronte a privati costretti ad arrendersi l'Amministrazione si dichiara il più delle volte impotente: niente eventi ...

Advertising

lorepregliasco : In questi giorni pre #Eurovision Torino è uno spettacolo ancora più del solito. Ragazzi da tutto il mondo, ovunque… - borghi_claudio : @G_A_De_Luca @gianniciga58 Ahhhh i mille e uno motivi. Nell'anno del vaccino ci sono moltissimi morti giovani in pi… - matteorenzi : È polemico, istrione, imprevedibile, certo. Ma questo tweet interroga la politica della sinistra riformista più di… - Kejt357 : RT @eremitafelice: Ed ora che avrei mille cose da fare Io sento i miei sogni svanire Ma non so più pensare A nient'altro che a te Mi sono… - Elisabetta231 : RT @tempoweb: Più di mille #negozi chiusi nel centro di #Roma Campidoglio inerme davanti alla crisi delle vetrine #covid19 #crisi #10maggio… -