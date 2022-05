Pistoia | pakistano stupra la moglie 24enne Anche i genitori della vittima coinvolti nei maltrattamenti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 10 maggio 2022) Per una violenza sessuale su una giovane connazionale pakistana, il giudice del tribunale diha emesso finalmente un’ordinanzamisura cautelare del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicazione con lanei confronti del marito. Lo stesso provvedimento riguarda, tutti residenti ad Agliana in provincia di. Sono accusati difamiliari e violenza sessuale nei confrontiragazza giunta in Italia nel settembre del 2021. Abusi sessuali e maltrattramenti:allontanato I carabinieri hanno svolto una delicata attività investigativa d’intesa con la ProcuraRepubblica ...