Piano d' Orta | rimozione rifiuti ex Montecatini confermato presenza di forte inquinamento

(Di martedì 10 maggio 2022) Pescara - "Sono state rimosse 155 tonnellate a fronte delle 285 del cumulo dinell'area pubblica confinante con il sito ex, in via Anelli ad', nel territorio di Bolognano e sono state effettuate attività di caratterizzazione e accertamento della qualità ambientale. Come temevamo, i materiali campionati sono interessati dal superamento dei limiti di legge: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Piombo, Rame e Zinco ed evidenziano ladi ceneri di pirite, residui di produzione industriale". Lo ha detto il consigliere regionale d'Abruzzo Guerino Testa, nella conferenza stampa, convocata con il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo, per fare sui lavori diiniziati il 16 marzo. "Purtroppo le conferme sono perfino peggiori di quelle da noi paventate - ...

Advertising

notiziedabruzzo : Inquinamento a Piano d’Orta confermato dalle analisi dei rifiuti rimossi - Cityrumors_it : Piano d'Orta: 'Arsenico e altri veleni tra i rifiuti dell'ex Montecatini' #bolognano #exmontecatini #pianodorta - AnsaAbruzzo : Rifiuti Piano d'Orta rimossi confermano grave inquinamento sito - AbruzzoBlog : #Bolognano Piano d’Orta, rimosse 155 tonnellate di rifiuti ai confini con il sito ex Montecatini - ItaliaNostra_LO : RT @Italia_Nostra: #ItaliaSalvata Settimana del Patrimonio Culturale di #ItaliaNostra 2022: inaugurazione a #Pescara, del convegno e mostra… -

... amministrative e cittadine su due temi di grande interesse sociale e di estrema attualità: Il recupero dei parchi pubblici storici delle coste piemontesi dei laghi Maggiore eGrande di ..."Sono state rimosse 155 tonnellate a fronte delle 285 del cumulo di rifiuti nell'area pubblica confinante con il sito ex Montecatini, in via Anelli ad', nel territorio di Bolognano e sono state effettuate attività di caratterizzazione e accertamento della qualità ambientale. Come temevamo, i materiali campionati sono interessati dal ...Ambiente Pescara - 10/05/2022 10:28 - "Sono state rimosse 155 tonnellate a fronte delle 285 del cumulo di rifiuti nell'area pubblica confinante con il sito ex Montecatini, in via ...Inquinamento più grave del previsto nel sito ex Montecatini, a Piano d'Orta di Bolognano. Oltre i limiti di legge arsenico, cadmio, cobalto, piombo, rame, zinco e ceneri di pirite, residui di ...