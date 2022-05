Pfizer non ha comunicato che il proprio vaccino non è sicuro «per la gravidanza e l’allattamento» (Di martedì 10 maggio 2022) Il 9 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un testo in cui si legge che la casa farmaceutica Pfizer avrebbe dichiarato che «i loro vaccini COVID» non sarebbero «sicuri per la gravidanza e l’allattamento al seno dopo che il governo ha costretto migliaia di donne incinte ad averne uno». Nel post compare anche l’immagine di un documento redatto in lingua inglese in cui si legge che il vaccino Covid-19 mRna, come quello prodotto da Pfizer, non è raccomandato per le donne in gravidanza ed è sconsigliato per le donne che stanno allattando. Si tratta di una notizia falsa. È priva di riscontri infatti l’affermazione secondo cui Pfizer avrebbe dichiarato il proprio vaccino a mRna contro la Covid-19 non ... Leggi su facta.news (Di martedì 10 maggio 2022) Il 9 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un testo in cui si legge che la casa farmaceuticaavrebbe dichiarato che «i loro vaccini COVID» non sarebbero «sicuri per laal seno dopo che il governo ha costretto migliaia di donne incinte ad averne uno». Nel post compare anche l’immagine di un documento redatto in lingua inglese in cui si legge che ilCovid-19 mRna, come quello prodotto da, non è raccomandato per le donne ined è sconsigliato per le donne che stanno allattando. Si tratta di una notizia falsa. È priva di riscontri infatti l’affermazione secondo cuiavrebbe dichiarato ila mRna contro la Covid-19 non ...

