Peste suina | abbattimento animali | protestano gli animalisti

Col monitoraggio dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e con le varie ipotesi al vaglio relative al contenimento della Peste suina a Roma, si elevano, quanto alla possibilità di abbattimento dei capi contagiati, le forti proteste degli animalisti. Dal ritrovamento delle 14 carcasse di cinghiale a Roma le autorità, a partire dalla Regione non escludono nessuna ipotesi. protestano gli animalisti. Quattordici carcasse di cinghiali morti con due casi sospetti positivi alla Peste suina. Dopo il primo caso rilevato nella Capitale lo scorso 5 di maggio i casi sospetti provengono ancora dal parco dell'Insugherata. Come affermano dalla Regione Lazio, le 14 carcasse di ungulati trovate nell'area di Roma sono tutte negative e ...

