(Di martedì 10 maggio 2022) Due nuovi casi sospetti di. Tra caos e timori, per glil’unica “ipotesi epidemiologica” che spieghi l’aumento dei casi di infezione tra i cinghiali è che gli animali si siano contagiati cibandosi di scarti di carne infetta e abbandonata tra idalle persone che, pur consumandola, restano immuni al virus. Esclusa la pista deltramite migrazione, resta alto l’allarme di una possibile estensione dei contagi: si lavora, dunque, per evitare che il focolaio esca da, raggiungendo ad esempio il viterbese o l’area di Bolsena, dove vi sono diversi molti allevamenti di suini: dove c’è, i costi di produzione del maiale impennano, e i riflessi finanziari sarebbero drammatici per l’economia del settore. La ...

Advertising

fattoquotidiano : Peste suina, a Roma “zona rossa per contenerne la diffusione”: vietati picnic, eventi e il cibo agli animali. Costa… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - Agenzia_Ansa : Nell'area di Roma 'sono state trovate 14 carcasse' di cinghiali morti. Lo ha detto all'ANSA il commissario straordi… - Italiani_news : Roma: I cinghiali portano il virus anche nel centro abitato #italianinews #news #informazione #pestesuina #roma - italiaserait : Peste suina a Roma, gli esperti: contagio da rifiuti -

Anche i cuccioli di cinghiale amano le giostre, almeno a giudicare dalla vera e propria invasione a cui ieri sera hanno assistito gli abitanti di Roma Nord nell'area giochi di piazza Igea., allarme a Roma: 14 carcasse di cinghiali, l'origine forse nei rifiuti mangiati L'ennesimo caso di avvistamento di cinghiali in città, in pieno allarme da, è stato segnalato su ...Secondo gli esperti, la principale ragione dall'aumento dei casi dia Roma è legata ai rifiuti. "L'unica ipotesi epidemiologica che abbia un senso per spiegare questi casi di infezione tra i cinghiali è che uno o tutti abbiano mangiato scarti di carne ...Due nuovi casi di peste suina registrati a Roma: l'opzione è quella di procedere a un abbattimento selettivo di cinghiali.Due nuovi casi sospetti di peste suina a Roma. Tra caos e timori, per gli esperti l’unica “ipotesi epidemiologica” che spieghi l’aumento dei casi di infezione tra i cinghiali è che gli animali si ...