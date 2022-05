Perugia: caso Palamara, Procura chiude nuova indagine per corruzione? (Di martedì 10 maggio 2022) La Procura ha notificato agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini per ipotesi di corruzione per l'esercizio delle funzioni e corruzione in atti giudiziari L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 10 maggio 2022) Laha notificato agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini per ipotesi diper l'esercizio delle funzioni ein atti giudiziari L'articolo proviene da Firenze Post.

