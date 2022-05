Perché 195 milioni di dollari sono pochi per un’opera di Andy Warhol su Marilyn Monroe (Di martedì 10 maggio 2022) Shot Sage Blue Marilyn è il titolo della serigrafia di Andy Warhol, datata 1964, che andata all’asta a New York per 195 milioni di dollari. La più cara opera d’arte americana mai battuta all’asta. Ecco l’incredibile storia dietro questo quadro diventato iconico. Foto Ansa Se 195 milioni di dollari vi sembrano pochi… Da Christie’s, però, la pensano così. Hanno venduto per quella strabiliante cifra – 184 milioni di euro più o meno – un’opera di Andy Warhol che ritrae Marilyn Monroe. Una delle immagini più famose dell’attrice e una delle opere più conosciute dell’artista americano. Capelli gialli, ombretto azzurro e labbra rosso vivo: questa è la ... Leggi su amica (Di martedì 10 maggio 2022) Shot Sage Blueè il titolo della serigrafia di, datata 1964, che andata all’asta a New York per 195di. La più cara opera d’arte americana mai battuta all’asta. Ecco l’incredibile storia dietro questo quadro diventato iconico. Foto Ansa Se 195divi sembrano… Da Christie’s, però, la pensano così. Hanno venduto per quella strabiliante cifra – 184di euro più o meno –diche ritrae. Una delle immagini più famose dell’attrice e una delle opere più conosciute dell’artista americano. Capelli gialli, ombretto azzurro e labbra rosso vivo: questa è la ...

Advertising

MarcelloForcina : Ciao ?? ho inciso un nuovo episodio del podcast: Ep. 195 - Quando sono stanco ?? lascio le frasi a metà perché Asco… - MarcelloBussi : Lo spread è a 195. Ma stavolta non gliene frega niente a nessuno. Chissà perché... #Spread #Draghi #Ue #euro… - MarcelloForcina : ?? Nuovo Podcast! 'Ep. 195 - Quando sono stanco ?? lascio le frasi a metà perché' su @Spreaker #comedy #comico… - dinuovonessuno : @scaffarini Complimenti. Io avevo fatto 195 in Overall score perché ero andato in panico nell’ascolto. Comunque nel… - cristina_195 : @FerrarettoAlice Ehii per caso hai il video di quando una ragazza ha gridato “Thomas” e lui ha letto il cartellone… -