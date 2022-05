Per i profughi ucraini stanziati 900 milioni. Online (e funziona)?la piattaforma per i 300 euro (Di martedì 10 maggio 2022) Dal decreto Aiuti ultima tranche da 363 milioni in attesa dei fondi della ue. Ora è Online la piattaforma per la richiesta diretta del contributo di 300 euro mensili:?é?semplice, Il Sole 24 Ore lo ha verificato. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 10 maggio 2022) Dal decreto Aiuti ultima tranche da 363in attesa dei fondi della ue. Ora èlaper la richiesta diretta del contributo di 300mensili:?é?semplice, Il Sole 24 Ore lo ha verificato.

Advertising

Aostaoggi : Attiva la piattaforma per il contributo di sostentamento ai profughi ucraini - lunarossa31 : Per i profughi ucraini stanziati 900 milioni. Online %28e funziona%29%E2%80%89la piattaforma per i 300 euro… - larafacco_press : Fabio Fazio battitore dell’asta per i profughi dell’Ucraina: «Solidarietà e bellezza nell’orrore della guerra»… - KenSharo : New post (Per i profughi ucraini stanziati 900 milioni. Online (e funziona)?la piattaforma per i 300 euro) has been… - LorisCavallett1 : RT @anteasnazionale: Restare umani. Il valore della vita come faro. Questa è la nostra Anteas. I #volontari di Anteas #Alessandria sono tor… -