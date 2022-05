Pensioni | la bellissima notizia poco fa | 105 euro in più al mese in arrivo

Leggi su tvzap

(Di martedì 10 maggio 2022)sul fronte: sono in105in più al. Ovviamente non spetteranno a tutti. Questo intervento, infatti, è destinato solo ad alcune categorie di pensionati. Molti potrebbero restare fuori. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli in merito a questache ha fatto gioire moltissimi italiani. (Continua dopo la foto…) Cos’è la pensione La pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia o temporanea corrisposta ad una persona in base ad un rapporto giuridico con l’ente o la società che è obbligata a corrisponderla per la tutela del rischio di longevità o di altri rischi come invalidità, inabilità, superstiti o indiretta. Il sistemastico pubblico (in Italia INPS) è finanziato ...