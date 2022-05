Pedrizzi Federproprietà svela il bluff dell’accordo sul catasto | “Draghi ha caricato l’arma delle tasse”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 10 maggio 2022) “L’accordo trovato tra le forze politiche sulla riforma delaccontenta tutti, soprattutto in vistaprossime elezioni amministrative dove tutti devono dimostrare di aver portato a casa qualcosa. Nei fatti, però, praticamente cambia poco rispetto al testo originario che era uscito da Palazzo Chigi.caricaa pallettoni per tassare ancora il patrimonio immobiliare, il prossimo governo poi deciderà se premere il grilletto”. Il responsabile del Settore Finanze e Tesoro di Federproprieta (Federazione Nazionale Proprietà Edilizia) Riccardo, denuncia come la riforma dele i recenti accordi politici non sgomberino del tutto il campo da quella che da qui ai prossimo anni potrebbe trasformarsi in una vera e propria patrimoniale. La riforma del ...