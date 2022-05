Patron, il cane sminatore che ha già scovato 300 ordigni (Di martedì 10 maggio 2022) Si dice che questo jack-russel abbia scovato oltre 300 ordigni dall'inizio del conflitto scatenato dalla Russia: oggi, in Ucraina, Patron è un eroe nazionale Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Si dice che questo jack-russel abbiaoltre 300dall'inizio del conflitto scatenato dalla Russia: oggi, in Ucraina,è un eroe nazionale

Advertising

ilfoglio_it : Patron è il Jack Russel terrier premiato da Zelensky per la sua opera di sminamento. A differenza di tanti esseri u… - RosannaMarani : Ucraina, il cane “fiuta-mine” Patron ha ricevuto una medaglia da Zelensky: ha individuato oltre 200 ordigni esplosi… - giorgiofasoli60 : Il cane dell'esercito ucraino che scova le bombe di quel cane di #Putin... #Patron the #patriot. - transnazionale : Ucraina: Zelensky ha premiato Patron, il cane anti-mine #spaziotransnazionale informa - francescade54 : RT @_cieloitalia: Incontro tra Trudeau e 'Elenski', presente anche 'Patron', cane premiato come geniere ma dal passato nell'antidroga. Il… -