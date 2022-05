Parte l'Eurovision, tutto sulla prima semifinale. Il "derby" italiano e il caso Ucraina (Di martedì 10 maggio 2022) L'8 maggio la Reggia di Venaria, patrimonio Unesco ed uno dei simboli della storia di Torino, ha accolto con un "Turquoise Carpet" a forma di L le 40 delegazioni che Parteciperanno all'Eurovision Song Contest 2022. Nel suddetto scenario si è svolta la cerimonia di apertura della 66esima edizione dello show musicale: una sfilata ha portato gli artisti ed i loro accompagnatori all'interno della Galleria Grande della Reggia, dove sono stati accolti dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal Sindaco di Torino Stefano Lorusso, dall'Executive Supervisor dell'Eurovision Song Contest 2022 Martin Osterdahl e dagli Executive Producers. È stato inaugurato anche l'Eurovision Village, l'area concerti ed eventi al Parco del Valentino, che accompagnerà l'Eurovision Song Contest. "Inizia una grande ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) L'8 maggio la Reggia di Venaria, patrimonio Unesco ed uno dei simboli della storia di Torino, ha accolto con un "Turquoise Carpet" a forma di L le 40 delegazioni checiperanno all'Song Contest 2022. Nel suddetto scenario si è svolta la cerimonia di apertura della 66esima edizione dello show musicale: una sfilata ha portato gli artisti ed i loro accompagnatori all'interno della Galleria Grande della Reggia, dove sono stati accolti dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal Sindaco di Torino Stefano Lorusso, dall'Executive Supervisor dell'Song Contest 2022 Martin Osterdahl e dagli Executive Producers. È stato inaugurato anche l'Village, l'area concerti ed eventi al Parco del Valentino, che accompagnerà l'Song Contest. "Inizia una grande ...

Advertising

Tg3web : Parte domani a Torino l'Eurovision Song Contest. Dopo il trionfo dei Maneskin un anno fa, l'Italia cerca la seconda… - IlContiAndrea : #Brividi la canzone più ascoltata su Spotify in gara a #Eurovision tra gennaio e marzo con oltre 77 milioni di stre… - hznll28 : RT @yleniaindenial1: oggi è quel periodo dell'anno dove l'Australia magicamente diventa parte dell'Europa, tutti quelli che non ci danno 12… - rockmepesy : RT @yleniaindenial1: oggi è quel periodo dell'anno dove l'Australia magicamente diventa parte dell'Europa, tutti quelli che non ci danno 12… - RebsDiary : RT @yleniaindenial1: oggi è quel periodo dell'anno dove l'Australia magicamente diventa parte dell'Europa, tutti quelli che non ci danno 12… -