“Parlando di pesci…”: Antonella Clerici se lo lascia scappare, gaffe mastodontica [VIDEO] (Di martedì 10 maggio 2022) Durante la diretta di “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici si è lasciata sfuggire una frase. La figuraccia è epica Antonella Clerici (Raiplay)La regina delle cucine di Rai1, Antonella Clerici, ormai riempie lo spazio del mezzogiorno. Per anni al timone de La Prova del Cuoco, la conduttrice si è poi lanciata in “È sempre mezzogiorno“, un format simile che si dedica alle ricette, al cibo e alla cultura culinaria italiana. Tra cuochi, esperti e nutrizionisti, Antonella Clerici si trova a proprio agio e riesce a dare il meglio di sé, intrattenendo con leggerezza e sapiente ironia. Durante la puntata di lunedì 9 maggio, però, la conduttrice è scivolata in una vera e propria gaffe. Il gioco di parole è micidiale e le ... Leggi su specialmag (Di martedì 10 maggio 2022) Durante la diretta di “È sempre mezzogiorno”,si èta sfuggire una frase. La figuraccia è epica(Raiplay)La regina delle cucine di Rai1,, ormai riempie lo spazio del mezzogiorno. Per anni al timone de La Prova del Cuoco, la conduttrice si è poi lanciata in “È sempre mezzogiorno“, un format simile che si dedica alle ricette, al cibo e alla cultura culinaria italiana. Tra cuochi, esperti e nutrizionisti,si trova a proprio agio e riesce a dare il meglio di sé, intrattenendo con leggerezza e sapiente ironia. Durante la puntata di lunedì 9 maggio, però, la conduttrice è scivolata in una vera e propria. Il gioco di parole è micidiale e le ...

